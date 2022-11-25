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Sağlık Bakanlığı AÇIKLADI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımında kritik açıklama: Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı gündemdeki yerini korurken konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Son açıklama Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, "Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş: 25.11.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrasında 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro branş dağılımı gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN KOCA DUYURDU: TERCİH KILAVUZU ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımı için, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

     

  • 27 BİN HEKİME ATAMA MÜJDESİ: EN GEÇ 15 OCAK'A KADAR

    Bakan Koca ayrıca, 27 bin hekimin atanmasıyla ilgili olarak şunları aktardı: En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 85 bin kadrodan ilk etapta 42 bin 500 personelin alımı gerçekleştirilecek.

  • "DOĞRUDAN ATAMA YAPACAĞIZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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