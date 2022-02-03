Yeni yılın başladığından beri en çok araştırılan şeylerden biri de 2022 Ramazan ayı tarihleri oldu. Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, Müslümanların ilk oruca ne zaman, hangi tarihte kalkacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2022 yılında Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı ile ilgili merak edilen tarihler netleşti. Ramazan ne zaman? 2022 İlk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tarihleri ve Dini günler takvimi