RAMAZAN AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Şaban ayı içerisinde bulunan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak bilinmektedir. İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan bu ay oruç, sabır ve ibadet ayıdır. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutar ve ibdet ederler. Ramazan ayının fazileti Bakara Suresi 185.ayette belirtilmiştir. ”O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).(Bakara,185)”