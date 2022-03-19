İslam alemi Berat Kandili sonrası Ramazan ile ilgili araştırmalarına başladı. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız; Ramazan ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor ve kaç gün kaldı araştırmaları yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...