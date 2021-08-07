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2022 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Pirelli’nin efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin, ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 edisyonunun kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraf çekimlerini Adams’ın Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirdiği 2022 Pirelli Takvimi’nde müzik dünyasının en önemli yeteneklerinden bazıları rol alıyor

07.08.2021 - 09:37 | Güncelleme: YAŞAM

  • Bu yıl 48’incisinin çekimleri Kanadalı Rock şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirilen 2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

     

    BOHAN PHOENIX

     

  • 2022 Pirelli Takvimi’nin başlığı “On The Road” (“Yollarda”) olurken, bu yılki edisyon farklı milliyetler, müzik türleri, yaş grupları ve değişik mesleki deneyimlere sahip sanatçıları bir araya getiren bir yolculuk niteliği taşıyor.

     

    BRYAN ADAMS 

     

  • “Son 45 yıldır yollardayım çünkü bir müzisyenin hayatı yollardan, yolculuklardan, otellerde ve saatlerce kulislerde beklemekten oluşur” diyen Kanadalı sanatçı Bryan Adams, The Cal™’in 48. edisyonunun çekimlerini Haziran ayında kadronun büyük çoğunluğunun bulunduğu Los Angeles’ta iki gün ve ardından Capri’de Temmuz sonunda bir gün süren yoğun çalışmayla tamamladı.

     

    BRYAN ADAMS 

  • MÜZİK DÜNYASINDAN 10 İSİM YER ALIYOR

    Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis’in çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont oteli ile şehrin sokaklarında gerçekleştirildi. Saweetie’nin fotoğrafları ise Capri’deki Hotel La Scalinatella’da çekildi.

    CHER

  • Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de askıya alınan Pirelli Takvimi, her yıl olduğu gibi sonbaharda, Kasım ayında tanıtılacak “On The Road - Yollarda” başlığıyla 2022’de geri dönecek.

    CHER

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