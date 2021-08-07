“Son 45 yıldır yollardayım çünkü bir müzisyenin hayatı yollardan, yolculuklardan, otellerde ve saatlerce kulislerde beklemekten oluşur” diyen Kanadalı sanatçı Bryan Adams, The Cal™’in 48. edisyonunun çekimlerini Haziran ayında kadronun büyük çoğunluğunun bulunduğu Los Angeles’ta iki gün ve ardından Capri’de Temmuz sonunda bir gün süren yoğun çalışmayla tamamladı.

BRYAN ADAMS