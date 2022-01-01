Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2022 Emekli maaşı zammı ne kadar? SSK, BAĞKUR 2022 emekli maaşıları ne kadar olacak, güncel emekli maaşları ne kadar?

2022 Ocak emekli maaşı zammı belli oldu mu? SSK, BAĞKUR emekli maaşı zamları ne kadar olur?

Yeni yılın ilk sabahında milyonlarca emeklinin gündeminde 2022 emekli maaşı zammı var. 2022 yılında geçerli olacak maaş artışlar için gözler yeni yıla çevrilmişti. 2022 SSK ve BAĞKUR Emekli maaşları için 2022 Ocak ayı bekleniyordu. 2021 Aralık ayında memur zammına ilişkin ilk görüşmelerin gerçekleşmesiyle birlikte gündeme gelen SSK ve BAĞKUR 2022 emekli maaşı zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2022 Emekli maaşları ne kadar olacak?

01.01.2022 - 11:25 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 2022 SSK ve BAĞKUR emeklileri yeni yıllar birlikte maaşlarına gelecek zammı araştırıyor. 2022 emekli zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. 2022  yılı maaş artışları memur emeklilerine refah artışı yapılacağının açıklanmasından beri gündemden düşmüyordu. 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne kadar olacak sorusu yeni yılın ilk gününde aralştırılıyor. İşte güncel emekli maaşları ve 2022 emekli zammına ilişkin merak edilenler...

  • 2022 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

  • HAZİRAN AYINDA YÜZDE 8.45 ZAM YAPILMIŞTI

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

  • Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak

  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

    Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyonu yüzde 18.4 olarak tahmin edilirken, Merkez Bankası’nın beklenti anketine katılanlar yıl sonu için yüzde 21.39 enflasyon tahmininde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 21.31 oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.