Ocak ayında evini kiraya verecek ve kira sözleşmesi yapacak olan ya da kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar Ocak ayı kira artış oranını araştırıyor. Ocak ayı kira artış oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarını baz alarak TÜFE on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor. Ocak ayı kira artış oranı hesaplama için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte 2022 Ocak ayı kira zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarıyla ilgili son durum...