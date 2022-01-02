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2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, kira zammı kaç olacak? Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış hesaplama

2022 yılı başladığından beri milyonlarca ev sahibi ve kiracı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Bilindiği gibi gıdadan tekstile, üretim maaliyetlerinden kira artış oranına kadar pek çok şey aylık TEFE - TÜFE rakamlarına göre belirleniyor. 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, kira zammı kaç olacak? Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış hesaplama

02.01.2022 - 15:22 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ocak ayında evini kiraya verecek ve kira sözleşmesi yapacak olan ya da kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar  Ocak ayı kira artış oranını araştırıyor. Ocak ayı kira artış oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarını baz alarak TÜFE on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor. Ocak ayı kira artış oranı hesaplama için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte 2022 Ocak ayı kira zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarıyla ilgili son durum...

  • OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

    Ocak ayı kira zammı için gözler Aralık ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK'İn enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2020 Ocak kira zammı oranı netleşecek. 

  • OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

     

    Aralık ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği

    Mevcut kira bedeli: 1000 lira

    Zam oranı: yüzde 17,71

    Zam bedeli 177,10 TL

    Zamlı kira bedeli: 1.177,10 lira

  • OCAK AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 Ocak ayında kiralara ne kadar zam yapılacağı belli olacak. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı için Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 

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