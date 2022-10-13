MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar başvurularını tamamlayabilecekler.
2022 MÜHENDİLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
ÖSYM mühendislik tamamlama tercih kılavuzunu yayınladı. Tercih başvurularının başlamasına ilişkin yapılan açıklama şöyle;
"2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’na saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
2022 MÜHENDİLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Adaylar tercihlerini 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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