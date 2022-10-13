ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022 Mühendislik Tamamlama programlarına başvuru tercihleri için beklenen açıklama geldi. Buna göre18 Ekim’e kadar devam edecek olan tercih başvurularında adaylardan istenen tercih ücreti de belli oldu. 2022 Mühendislik Tamamlama Tercih başvuruları ne zaman? ÖSYM mühendislik tamamlama tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı…