Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yarım bileti ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango yarım bileti ne kadar ikramiye kazandırıyor?

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişine ilişkin arayışlar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanında yeni yıla hayallerini gerçekleştirme amacıyla girecek olan milyonlarca vatandaşımız, büyük bir heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Peki Milli Piyango yarım bileti ne kadar veriyor? İşte 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yarım bileti ikramiyesi...

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI YARIM BİLET ÖDÜLÜ

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI VE MPİ BİLETİ SORGULAMA

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