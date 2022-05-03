Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi... MET Gala'da ünlüler bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi

03.05.2022 - 10:42 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına her yıl düzenlenen ve modanın en büyük gecelerinden biri sayılan 2022 MET Gala gerçekleşti. 2020'de Covid-19 salgını yüzünden yapılmayan ve 2021'de sonbahara ertelenen Met Gala, bu yıl bahar aylarına dönüş yaptı.

     

  • Moda, sinema, spor ve müzik dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı büyük davetin 2022 teması ise Moda Antolojisi (An Anthology of Fashion) oldu. Kıyafet kodu ise Gilded Glamour, yani (Yaldızlı Çağ) olarak belirlendi. Tema ile Amerikan tarihinde 19. yüzyılın sonuna uzanan 'Gilded Age' yani 'Yaldızlı Çağ'a gönderme yapıldı. Yaldızlı Çağ'ın ışıltılı yanıyla birlikte yoksulluk ve eşitsizlik dönemi olduğunu hatırlatalım.

  • Gecenin ev sahipliğini yapan oyuncu Blake Lively elbisesiyle geceye damga vurdu. 

     

  • Blake Lively'nin elbisesi, belindeki fiyonkların çözülmesiyle pembeden maviye döndü.

  • Kim Kardashian ise Marilyn Monroe'nun 1962'de, John F. Kennedy'ye "Mutlu Yıllar" şarkısını söylerken giydiği elbiseyi taşıdı. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.