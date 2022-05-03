Moda, sinema, spor ve müzik dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı büyük davetin 2022 teması ise Moda Antolojisi (An Anthology of Fashion) oldu. Kıyafet kodu ise Gilded Glamour, yani (Yaldızlı Çağ) olarak belirlendi. Tema ile Amerikan tarihinde 19. yüzyılın sonuna uzanan 'Gilded Age' yani 'Yaldızlı Çağ'a gönderme yapıldı. Yaldızlı Çağ'ın ışıltılı yanıyla birlikte yoksulluk ve eşitsizlik dönemi olduğunu hatırlatalım.