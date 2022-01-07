Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık çok kısa yarışmanın takipçileri MasterChef finali ne zaman, nerede yapılacak ve ödül ne kadar olacak sorularının cevaplarını arıyor...

MASTERCHEF TÜRİYE FİNAL DÖRTLÜSÜ KİMLER?

Sergen

Hasan

Eren

Tahsin

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN?

15 Ocak 2022 Survivor'ın yeni sezonu başlayacak. Bu tarihten önce de MasterChef Türkiye'nin final yapması bekleniyor. Fakat henüz net bir tarih açıklanmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. Fakat MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül vereceği açıklanmıştı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.