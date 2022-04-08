İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam geleceği tartışmaları sürerken konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi akaryakıt giderlerindeki artış nedeniyle mart ayından itibaren üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. UKOME Toplantısının ardından İBB’nin zam teklifi 6 Nisan tarihi itibarı ile kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte tam aylık ve öğrenci akbil fiyatları % 40 oranında zamlandı. İşte, İETT zammı ve toplu taşımada yeni fiyat tarifesi...