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Haberler Futbol

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı!

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında El-Ehli, Auckland City'yi 3-0 mağlup etti

Giriş: 02.02.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı!
AA

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından bir takımın mücadele ettiği 2022 Kulüpler Dünya Kupası, tek maçla başladı.

Fas'ın Tanca kentindeki Ibn Batouta Stadı'ndaki karşılaşmada, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalisti Mısır'ın El-Ehli takımı ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Yeni Zelanda ekibi Auckland City karşılaştı.

El-Ehli, 45+2. dakikada Hüseyin eş-Şehat, 56. dakikada Muhammed Şerif ve 86. dakikada Percy Tau'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yenerek tur atladı.

El-Ehli; Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Seattle Sounders (ABD) ile 4 Şubat'ta 2. turda karşı karşıya gelecek.

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