2022 FIFA Dünya Kupasında H Grubu: Gana

H Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Gana Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Gana, Katar'daki Dünya Kupası'na 47 yaşındaki Almanya doğumlu Ganalı eski futbolcu Otto Addo'nun yönetiminde gelecek. Gana, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.
G Grubu'nda Güney Afrika, Etiyopya ve Zimbabve ile mücadele eden "Siyah Yıldızlar", 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Gana, aynı puana, aynı averaja ve ikili averaja sahip olduğu Güney Afrika'dan grup maçlarında 1 gol fazla attığı için lider olarak 3. tura yükseldi.
İki maçlık eliminasyon usulü yapılan 3. turda Nijerya ile eşleşen Gana, evinde golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Gana, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:
2. tur
Gana-Etiyopya: 1-0
Güney Afrika-Gana: 1-0
Gana-Zimbabve: 3-1
Zimbabve-Gana: 0-1
Etiyopya-Gana: 1-1
Gana-Güney Afrika: 1-0
3. tur
Gana-Nijerya: 0-0
Nijerya-Gana: 1-1
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Abedi Pele, Samuel Kuffour, Ibrahim Sunday, Asamoah Gyan, Michael Essien ve Sulley Muntari gibi oyuncuların forma giydiği Gana'da Arsenal forması giyen Thomas takımın ön plana çıkan ismi olarak dikkat çekiyor.
Gana'nın forvet hattında Jordan Ayew de deneyimiyle takımı için önemli isimlerin başında geliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.
Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.
Gana'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
2006 - 2. tur
2010 - Çeyrek final
2014 - İlk tur
MAÇ TAKVİMİ
24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974)
28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı)
2 Aralık (TSİ 18.00) Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!