Belçika, Hırvatistan ve Fas ile F Grubu'nda yer alan Kanada Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana John Herdman'ın yaptığı Kanada, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde lider olarak doğrudan Katar vizesi aldı.
ABD, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Meksika'yı averajla geride bırakan Kanada, grup maçlarının bitimine 1 maç kala liderliğini garantileyerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Kanada, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:
3. tur
Kanada-Honduras: 1-1
ABD-Kanada: 1-1
Kanada-El Salvador: 3-0
Meksika-Kanada: 1-1
Jamaika-Kanada: 0-0
Kanada-Panama: 4-1
Kanada-Kosta Rika: 1-0
Kanada-Meksika: 2-1
Honduras-Kanada: 0-2
Kanada-ABD: 2-0
El Salvador-Kanada: 0-2
Kosta Rika-Kanada: 1-0
Kanada-Jamaika: 4-0
Panama-Kanada: 1-0
- Öne çıkan oyuncuları
Kanada Milli Takımı'nın öne çıkan isimleri olarak Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies ve Lille'de kariyerini sürdüren Jonathan David ön plana çıkıyor.
Takımın orta sahasında ise Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson görev yapıyor.
Kanada'nın elemelerdeki gol yükünü çeken, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, takımının 14 maçta attığı 23 golün 13'üne imza attı.
Atakaş Hatayspor kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Sam Adekugbe'de Kanada Milli Takımı'nda yer bulan isimler arasında.
- Dünya Kupası geçmişi
Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 1 kez katıldı.
Kanada, ilk Dünya Kupası deneyimini 36 yıl önce Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşadı.
Meksika'daki şampiyonada C Grubu'nda Sovyetler Birliği, Fransa ve Macaristan ile birlikte yer alan Kanada, Fransa'ya 1-0, Macaristan ve Sovyetler Birliği'ne de 2-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.
Kanada kalesinde 5 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı.
- Maç takvimi
23 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı)
27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)
1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)
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