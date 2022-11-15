Belçika, Fas ve Kanada ile F Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
2017'den bu yana Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Rusya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile H Grubu'nda mücadele etti.
Çıktığı 10 maçın 7'sinden galip ayrılan, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, grubu 23 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası vizesini aldı.
Eleme maçlarında rakip ağları 21 kez havalandıran, kalesinde 4 gol gören Hırvatistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla elde etti:
Slovenya-Hırvatistan: 1-0
Hırvatistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0
Hırvatistan-Malta: 3-0
Rusya-Hırvatistan: 0-0
Slovakya-Hırvatistan: 0-1
Hırvatistan-Slovenya: 3-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Hırvatistan: 0-3
Hırvatistan-Slovakya: 2-2
Malta-Hırvatistan: 1-7
Hırvatistan-Rusya: 1-0
- Puan durumu
- Hırvatlar Modric'in önderliğinde Katar'da
Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic ve Mario Mandzukic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.
Takımın en önemli ismi İspanyol ekibi Real Madrid'in forması giyen ve 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Luka Modric.
Hırvatistan orta sahasında Modric'in yanı sıra Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ve Inter'de top koşturan Marcelo Brozovic ön plana çıkan diğer isimler.
Forvette ise Tottenham'da başarılı bir sezon geçiren Ivan Perisic dikkati çeken bir diğer isim.
Hırvat ekibinin savunmasında uzun süre Beşiktaş'ta da forma giyen ve bu sezon başında Yunan ekibi AEK'ya transfer olan Domagoj Vida da yer aldı.
- Dünya Kupası geçmişi
Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.
Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.
Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Üçüncü
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
2018 - İkinci
- Dünya Kupası kadrosu
Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek)
Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)
Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg)
Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).
- Maç takvimi
23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)
27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)
1 Aralık (TSİ 18.00): Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!