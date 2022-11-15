2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: Kosta Rika

Almanya, İspanya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan Kosta Rika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) elemelerinin üçüncü turunu dördüncü sırada tamamladı ve play-off maçı oynama hakkı kazandı.
Konfederasyonlar arası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 2022 Katar biletini cebine koymayı başardı.
Kosta Rika'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Panama-Kosta Rika: 0-0
Kosta Rika-Meksika: 0-1
Kosta Rika-Jamaika: 1-1
Honduras-Kosta Rika: 0-0
Kosta Rika-El Salvador: 2-1
ABD-Kosta Rika: 2-1
Kanada-Kosta Rika: 1-0
Kosta Rika-Honduras: 2-1
Kosta Rika-Panama: 1-0
Meksika-Kosta Rika: 0-0
Jamaika-Kosta Rika: 0-1
Kosta Rika-Kanada: 1-0
El Salvador-Kosta Rika: 1-2
Kosta Rika-ABD: 2-0
Play-off:
Kosta Rika-Yeni Zelanda: 1-0
Puan durumu:
TECRÜBELİ OYUNCULARIN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Luis Fernando Suarez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kosta Rika'nın kadrosunda deneyimli oyuncuların fazlalığı ön plana çıkıyor.
Kalede Keylor Navas, savunmada Juan Pablo Vargas, orta sahada Bryan Ruiz ve forvette Joel Campbell'ın turnuvada önemli roller üstlenmesi bekleniyor.
Brezilya 2014'te gruptan lider çıkan ve çeyrek final oynama başarısı gösteren Kosta Rika'nın benzer performansı bu turnuvada sergilemesi pek mümkün görünmüyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Kosta Rika, Dünya Kupası'nda 5 kez mücadele etti.
İlk kez İtalya 1990'da mücadele eden Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer aldı.
Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Dünya kupalarında 18 maç yapan Kosta Rika, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.
Kosta Rika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1990 - Son 16
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
2018 - Grup aşaması
MAÇ TAKVİMİ
Kosta Rika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda yapacağı müsabakaların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)
27 Kasım Pazar:
13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)
1 Aralık Perşembe:
22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
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