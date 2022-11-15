2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: Japonya

Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Teknik direktörlüğünü Hajime Mariyasu'nun üstlendiği Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar ile mücadele etti.
Grupta 8'de 8 yapan Japonya, 24 puanla lider olarak adını 3. tura yazdırdı.
Üçüncü turda Suudi Arabistan, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile karşı karşıya gelen "Samuray Mavisi", 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 22 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'ın yolunu tuttu.
Elemelerde 58 kez fileleri havalandıran Japonya, kalesinde ise 6 gole izin verdi.
Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar ve puan durumu şöyle:
İkinci tur:
Myanmar-Japonya: 0-2
Japonya-Moğolistan: 6-0
Tacikistan-Japonya: 0-3
Kırgızistan-Japonya: 0-2
Moğolistan-Japonya: 0-14
Japonya-Myanmar: 10-0
Japonya-Tacikistan: 4-1
Japonya-Kırgızistan: 5-1
Puan durumu:
Üçüncü tur:
Japonya-Umman: 0-1
Çin-Japonya: 0-1
Suudi Arabistan-Japonya: 1-0
Japonya-Avustralya: 2-1
Vietnam-Japonya: 0-1
Umman-Japonya: 0-1
Japonya-Çin: 2-0
Japonya-Suudi Arabistan: 2-0
Avustralya-Japonya: 0-2
Japonya-Vietnam: 1-1
Puan durumu:
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
1998'den bu yana tüm Dünya kupalarına katılan Japonya, Katar 2022'ye de renk katmaya çalışacak.
Teknik direktör Mariyasu'nun turnuvada en büyük kozu, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının çokluğu olacak.
Kalede Eiji Kawashima'nın tecrübesine güvenen Japonya, savunmada Takehiro Tomiyasu, orta sahada Daichi Kamada ve hücumda Takefusa Kubo gibi önemli oyuncularla organizasyonda başarı için ter dökecek.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. "Samuray Mavisi", Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.
Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Grup aşaması
2002 - Son 16 turu
2006 - Grup aşaması
2010 - Son 16 turu
2014 - Grup aşaması
2018 - Son 16 turu
MAÇ TAKVİMİ
Japonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
27 Kasım Pazar:
13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)
1 Aralık Perşembe:
22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
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