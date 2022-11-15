2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: İspanya

Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan İspanya, 19 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı.
Grup maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran Luis Enrique'nin öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü.
İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
İspanya-Yunanistan: 1-1
Gürcistan-İspanya: 1-2
İspanya-Kosova: 3-1
İsveç-İspanya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-0
Kosova-İspanya: 0-2
Yunanistan-İspanya: 0-1
İspanya-İsveç: 1-0
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
İspanya, çoğunluğunu Barcelona'da forma giyen oyuncuların oluşturduğu yıldız isimlerle dolu kadrosuyla 2008, 2010 ve 2012'de elde ettiği başarılı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.
Genç oyuncuların yer aldığı kadrosuyla EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek dikkat çeken İspanya, Katar 2022'de de iz bırakmak istiyor.
Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletleri bulunan Sergio Busquets ile Jordi Alba gibi iki önemli ismin tecrübesine güvenen İspanya, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ve Ferran Torres gibi genç oyuncularının ekstra performansıyla başarı kovalayacak.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.
Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve tek şampiyonluğuna uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1950 - Dördüncülük
1962 - Grup aşaması
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - İkinci tur
1986 - Çeyrek final
1990 - Son 16 turu
1994 - Çeyrek final
1998 - Grup aşaması
2002 - Çeyrek final
2006 - Son 16 turu
2010 - Şampiyon
2014 - Grup aşaması
2018 - Son 16 turu
MAÇ TAKVİMİ
İspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
23 Kasım Çarşamba:
19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)
27 Kasım Pazar:
22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)
1 Aralık Perşembe:
22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)
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