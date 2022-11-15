2022 FIFA Dünya Kupasında E Grubu: İspanya

AA

Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan İspanya, 19 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı.

Grup maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran Luis Enrique'nin öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü.

İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İspanya-Yunanistan: 1-1

Gürcistan-İspanya: 1-2

İspanya-Kosova: 3-1

İsveç-İspanya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İspanya: 0-1

İspanya-İsveç: 1-0

Takım O G B M A Y Av. Puan İspanya 8 6 1 1 15 5 10 19 İsveç 8 5 - 3 12 6 6 15 Yunanistan 8 2 4 2 8 8 - 10 Gürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7 Kosova 8 1 2 5 5 15 -10 5

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

İspanya, çoğunluğunu Barcelona'da forma giyen oyuncuların oluşturduğu yıldız isimlerle dolu kadrosuyla 2008, 2010 ve 2012'de elde ettiği başarılı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Genç oyuncuların yer aldığı kadrosuyla EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek dikkat çeken İspanya, Katar 2022'de de iz bırakmak istiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletleri bulunan Sergio Busquets ile Jordi Alba gibi iki önemli ismin tecrübesine güvenen İspanya, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ve Ferran Torres gibi genç oyuncularının ekstra performansıyla başarı kovalayacak.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.

Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve tek şampiyonluğuna uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

MAÇ TAKVİMİ

İspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

23 Kasım Çarşamba:

19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)

27 Kasım Pazar:

22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)