İran, ABD ve İngiltere ile B Grubu'nda yer alan Galler'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Rob Page'in yaptığı Galler, Avrupa elemelerinde Belçika, Çekya, Estonya ve Belarus ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galler, 20 puanlı Belçika'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkını kazandı.

Play-off yarı finalinde Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen Galler, finalde de Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek 64 yıl aradan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme ve play-off aşamasında rakip fileleri 17 kez havalandıran Galler, kalesinde ise 10 gol gördü.

Galler, Katar 2022 biletine şu sonuçlarla ulaştı:

Belçika-Galler: 3-1

Galler-Çekya: 1-0

Belarus-Galler: 2-3

Galler-Estonya: 0-0

Çekya-Galler: 2-2

Estonya-Galler: 0-1

Galler-Belarus: 5-1

Galler-Belçika: 1-1

Takım O G B M A Y Av P Belçika 8 6 2 0 25 6 19 20 Galler 8 4 3 1 14 9 5 15 Çekya 8 4 2 2 14 9 5 14 Estonya 8 1 1 6 9 21 -12 4 Belarus 8 1 0 7 7 24 -17 3

- ABD'de forma giyemeyen Bale'in Katar'daki performansı merak konusu

İngiltere gibi UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen Galler, Dünya Kupası öncesi oynadığı 8 maçta elde ettiği tek galibiyetle pek iç açıcı bir tablo ortaya koymadı ama Ukrayna karşısındaki galibiyet Dünya Kupası biletini getirdi.

Yaklaşık 3,1 milyon nüfusa sahip Galler'in en önemli yıldızı tartışmasız Gareth Bale. Uzun Real Madrid kariyerindeki inişli çıkışlı grafiğinin ardından MLS ekiplerinden Los Angeles'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımında sadece iki kez ilk 11'de sahaya çıkması ve 12 maçta toplam 357 dakika şans bulması Galli futbolseverleri düşündürse de Bale, Los Angeles formasıyla uzatmalarda attığı golle takımının Philadelphia Union'ı penaltılarda yenmesine yardımcı oldu. Los Angeles, Bale'in gol attığı maçı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Ancak Bale'in formsuz haliyle bile milli takım için çok şey yaptığını unutmamak gerek. Dünya Kupası'nın kapısını aralayan play-off maçlarında Avusturya'ya karşı iki gol atan Bale, Ukraynalı Andriy Yarmolenko'nun kendi kalesine attığı golde serbest vuruşu kullanan isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde de Hollanda ağlarını havalandıran Bale'in Polonya maçındaki kafa vuruşu ise direkten döndü.

Uluslar Ligi'nde Belçika ve Hollanda gibi güçlü rakiplere gol atan Nottingham Forestlı orta saha oyuncusu Brennan Johnson'ın Katar'da da takımının en etkili oyuncularından biri olması beklenirken, geçen sezon Tottenham'da fazla forma giyemeyen 24 yaşındaki Joe Rodon'un Rennes'de, eski Manchester Unitedlı Daniel James'in de Fulham'da düzenli oynaması milli takım teknik heyetini umutlandırıyor.

Arsenal ve Juventus'un ardından kariyerini Nice'te sürdüren 31 yaşındaki orta saha oyuncu Aaron Ramsey de tecrübesiyle, milli takımın Katar'daki en önemli isimlerinden biri olacak.

- Son bölümde yenen goller can yakabilir

Galler'in Dünya Kupası öncesi UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda öne çıkan sıkıntılarından biri de son dakikalarda yediği goller oldu.

Hollanda'ya iki maçta da uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup olan Galler, Polonya karşısında da beraberliği 85. dakikada yediği golle kaçırdı.

"Ejderhalar" bu soruna Katar'da çözüm bulamazsa son iki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performanslarının gerisinde kalabilir.

- Dünya Kupası geçmişi

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan Galler, Dünya Kupası'nda da 64 yıl sonra boy göstermeye hazırlanıyor.

1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda üç beraberlikle gruptan çıkan Galler, son 16 turunda Macaristan'ı 2-1 yenerek son 8 takım arasına kaldı. "Ejderhalar", söz konusu Dünya Kupası'nı kazanacak "Sambacılar"a Pele'nin 66. dakikada attığı golle 1-0 yenilerek evine döndü.

- Maçlar aynı statta, son maç İngiltere'ye karşı

B Grubu'ndaki tüm maçlarını Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynayacak Galler, gruptaki son randevusuna ise 29 Kasım'da İngiltere'ye karşı çıkacak.

Ülke basını, İngiltere'nin grupta favori olarak görülmesi ve ilk iki maçta turu garantilemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak Galler'in son maçını bu ekiple yapmasının avantaj olabileceği yorumunda bulundu.

Galler'in Dünya Kupası'ndaki maç programı şöyle:

21 Kasım (TSİ 22.00): ABD-Galler

25 Kasım (TSİ 13.00): Galler-İran

29 Kasım (TSİ 22.00): Galler-İngiltere