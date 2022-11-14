İngiltere, İran ve Galler ile B Grubu'nda yer alan ABD Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana Gregg Berhalter'ın yaptığı ABD, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde kılpayı Katar vizesi aldı.
Kanada, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (25) sahip olduğu Kosta Rika'yı averajla geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından turnuvaya doğrudan giden üçüncü ülke oldu.
ABD, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:
3. tur
El Salvador-ABD: 0-0
ABD-Kanada: 1-1
Honduras-ABD: 1-4
ABD-Jamaika: 2-0
Panama-ABD: 1-0
ABD-Kosta Rika: 2-1
ABD-Meksika: 2-0
Jamaika-ABD: 1-1
ABD-El Salvador: 1-0
Kanada-ABD: 2-0
ABD-Honduras: 3-0
Meksika-ABD: 0-0
ABD-Panama: 5-1
Kosta Rika-ABD: 2-0
- Öne çıkan oyuncuları
ABD'nin eylül ayında Japonya'ya 2-0 yenilmesi ve Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalmasının ardından savunmanın merkezi ve forvet hattı üzerindeki tartışmalar bir kez daha gündeme geldi.
Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki yıldızı Yunus Musah'ın yokluğunu fazlasıyla hisseden ABD, bu futbolcunun Dünya Kupası'na yetişecek olmasıyla teselli buluyor.
Orta saha oyuncuları Brenden Aaronson ve Tyler Adams'ın Leeds United'da düzenli forma giymesi, Weston McKennie'nin Juventus'ta şans bulması teknik direktör Berhalter'ı kadrosunu şekillendirmekte rahatlatacak.
Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic'in sezona iyi başlamaması, Giovanni Reyna'nın Borussia Dortmund'da çok az süre alması, Barcelona'dan Milan'a kiralanan savunma oyuncusu Sergino Dest ile Lille'deki Timothy Weah'ın istenilen seviyede olmaması milli takımdaki önemli eksikler olarak göze çarpıyor.
- Dünya Kupası geçmişi
ABD Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 10 kez katıldı. ABD, turnuvadaki en iyi derecesine, ilk Dünya Kupası organizasyonu olan Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı 1930 yılında yarı finale çıkarak ulaştı. 1994'te evinde düzenlediği kupada 2. tura yükselen ABD, Güney Kore-Japonya 2002'de ise çeyrek final gördü.
Dünya kupalarında 33 maç oynayan ABD, bu maçlardan 8'ini kazandı, 19'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. ABD, bu maçlarda 37 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.
ABD'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:
1930 - Yarı final
1934 - İlk tur
1950 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - 2. tur
1998 - İlk tur
2002 - Çeyrek final
2006 - İlk tur
2010 - 2. tur
2014 - 2. tur
- Maç takvimi
21 Kasım (TSİ 22.00): ABD-Galler (Ahmed bin Ali Stadı)
25 Kasım (TSİ 22.00): İngiltere-ABD (Al Bayt Stadı)
29 Kasım (TSİ 22.00): İran-ABD (Al Thumama Stadı)
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