Grubunda Brezilya, İsviçre ve Kamerun ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
Avrupa elemelerinde A Grubu'nda yer alan Sırbistan, 20 puanla lider olarak, 17 puanlı Portekiz'in önünde Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.
Sırbistan, grubun son maçında deplasmanda Portekiz'i 90. dakikada Mitrovic ile bulduğu golle 2-1 yenmeyi başardı ve güçlü rakibine büyük bir şok yaşattı.
Sırbistan'ın A Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2
Sırbistan-Portekiz: 2-2
Azerbaycan-Sırbistan: 1-2
Sırbistan-Lüksemburg: 4-1
İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1
Lüksemburg-Sırbistan: 0-1
Sırbistan-Azerbaycan: 3-1
Portekiz-Sırbistan: 1-2
- Öne çıkan oyuncuları
Sırbistan, orta sahasında Laziolu Sergej Milinkovic-Savic ve Ajaxlı Dusan Tadic, forvette ise Juventuslu Dusan Vlahovic ve Fulhamlı Aleksandar Mitrovic gibi yıldızlara sahip.
Sırbistan Milli Takımının teknik direktörlüğünü geçtiğimiz yıldan bu yana Dragan Stojkovic yapıyor. Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, zorlu gruptan çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmek istiyor.
- Dünya Kupası geçmişi
Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine ilk kez 2010 yılında katılan Sırbistan, Güney Afrika'da grup aşamasını geçemedi.
Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.
2018'de ikinci kez şampiyonada yer alan Sırbistan, Brezilya, İsviçre ve Kosta Rika'nın olduğu grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı ve gruptan çıkamadı. Bu maçlarda 2 gol atan Sırbistan, kalesinde ise 4 gol gördü.
- Kadrosu
Kaleciler: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic Savic (Torino)
Savunma: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Erakovic (Kızılyıldız), Srdjan Babic (Almeria), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia)
Orta saha: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona)
Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).
- Maç takvimi
24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı)
28 Kasım (TSİ 13.00): Kamerun-Sırbistan (Al Janoub Stadı)
2 Aralık (TSİ 22.00): Sırbistan-İsviçre (Stadyum 974)
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