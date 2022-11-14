Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILIM MÜCADELESİ
2012'de Zambia, 2015'te de Fildişi Sahilleri ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak iki farklı ülkeyle kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihi geçen Fransız Herve Renard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.
Özbekistan, Filistin, Singapur ve Yemen'in bulunduğu D Grubu'nda, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitiren Suudi Arabistan, 3. tura yükseldi.
3. turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile B Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yine lider olarak Katar'a gitme hakkını elde etti.
"Yeşil Şahinler" lakaplı Suudi Arabistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:
2. TUR
Yemen-Suudi Arabistan: 2-2
Suudi Arabistan-Singapur: 3-0
Filistin-Suudi Arabistan: 0-0
Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3
Suudi Arabistan-Filistin: 5-0
Suudi Arabistan-Yemen: 3-0
Singapur-Suudi Arabistan: 0-3
Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0
3. TUR
Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1
Umman-Suudi Arabistan: 0-1
Suudi Arabistan-Japonya: 1-0
Suudi Arabistan-Çin: 2-1
Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0
Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1
Suudi Arabistan-Umman: 1-0
Japonya-Suudi Arabistan: 2-0
Çin-Suudi Arabistan: 1-1
Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0
TAKIMIN KADERİNİ SAVUNMA BELİRLEYECEK
Katar 2022 öncesinde oynadıkları görece zorlu hazırlık maçlarında Kolombiya ve Venezuela'ya 1-0 yenilen, ABD ile golsüz berabere kalan Suudi Arabistan'da, Lionel Messili Arjantin ve Robert Lewandowskili Polonya ile oynanacak grup maçlarında savunmaya çok iş düşecek.
Komşu Katar'a en rahat ulaşabilecek konumdaki Suudi taraftarların gözü, Asya elemelerinde 7'şer kez rakip fileleri havalandıran Salem Al-Dawsari ve Saleh Al-Shehri'de olacak.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.
ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.
Dünya kupalarında 16 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 11'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Rusya 2018'de de mücadele eden takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 11 gol attı, kalesinde 39 gol gördü.
Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:
1994 - Son 16 turu
1998 - Grup aşaması
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2018 - Grup aşaması
MAÇ TAKVİMİ
22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan (Lusail Iconic Stadı)
26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı)
30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)
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