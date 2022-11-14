2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Polonya

Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda yer alan Polonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILAMA MÜCADELESİ
Ocak ayından bu yana eski Polonyalı kaleci Czeslaw Michniewicz'in çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Polonya, I Grubu'nda İngiltere'nin ardından ikinci olarak play-off oynama hakkı kazandı.
Play-off yarı finalindeki rakibi Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle men edilmesinin ardından maç yapmadan finale çıkan Polonya, İsveç'i 2-0 yenerek Katar biletini aldı.
Eleme maçlarında rakip ağları 30 kez havalandırırken, kalesinde 11 gole izin veren Polonya, grupta şu sonuçlarla aldı:
Macaristan-Polonya: 3-3
Polonya-Andorra: 3-0
İngiltere-Polonya: 2-1
Polonya-Arnavutluk: 4-1
San Marino-Polonya: 1-7
Polonya-İngiltere: 1-1
Polonya-San Marino: 5-0
Arnavutluk-Polonya: 0-1
Andorra-Polonya: 1-4
Polonya-Macaristan: 1-2
MİCHNİEWİCZ, SADECE 8 MAÇA ÇIKTI
Teknik direktör Paulo Sousa'nın Flamengo'ya gitmesinin ardından ocak ayında milli takımın başına geçen Czeslaw Michniewicz, Katar öncesi 8 maçta görev yapabildi.
52 yaşındaki Michniewicz, Polonya ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
GÖZLER LEWANDOWSKİ'DE OLACAK
Polonya'nın Katar'da en güvendiği isim şüphesiz bu yaz Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski olacak.
Attığı 8 golle milli takımının play-off'lara kalmasında önemli rol oynayan 34 yaşındaki futbolcu, İsveç karşısında da ilk golü atarak turun kapısını araladı.
FIFA dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Polonya'nın kadrosunda ayrıca Juventuslu Arkadiusz Milik, Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, Napolili Piotr Zielinski gibi etkili isimler bulunuyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katılan Polonya Milli Takımı, en büyük başarısını 1974 ve 1982'de üçüncü olarak elde etti.
Katıldığı son üç turnuvada gruplardan çıkamayan Polonya, kupa tarihinde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 13'ünde ise mağlup oldu. Rakip fileleri 46 kez havalandıran Polonya, kalesinde ise 45 gol gördü.
Polonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1938 - İlk tur
1974 - Üçüncülük
1978 - İkinci tur
1982 - Üçüncülük
1986 - Son 16 turu
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2018 - Grup aşaması
MAÇ TAKVİMİ
22 Kasım (TSİ 13.00): Meksika-Polonya (Stat 974)
26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı)
30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)
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