A Grubu'nda Katar, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Hollanda'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILIM MÜCADELESİ
Louis van Gaal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu lider tamamlayarak Katar bileti aldı.
Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 23 puanla ilk sırada yer aldı.
Tek mağlubiyetini A Milli Takım karşısında yaşayan "Portakallar", 33 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.
Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Türkiye-Hollanda: 4-2
Hollanda-Letonya: 2-0
Cebelitarık-Hollanda: 0-7
Norveç-Hollanda: 1-1
Hollanda-Karadağ: 4-0
Hollanda-Türkiye: 6-1
Letonya-Hollanda: 0-1
Hollanda-Cebelitarık: 6-0
Karadağ-Hollanda: 2-2
Hollanda-Norveç: 2-0
PUAN DURUMU:
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.
"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.
Memphis Depay, Cody Gakpo, Denzel Dumfries ve Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.
Depay, elemelerde kaydettiği 12 golle "Portakallar"ın Katar 2022 bileti almasında önemli rol oynadı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.
Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.
Hollanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1934 - İlk tur
1938 - İlk tur
1974 - İkincilik
1978 - İkincilik
1990 - İkinci tur
1994 - Çeyrek final
1998 - Yarı final
2006 - İkinci tur
2010 - İkincilik
2014 - Üçüncülük
MAÇ TAKVİMİ
Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
21 Kasım Pazartesi:
19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)
25 Kasım Cuma:
19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı-Ar-Rayyan)
29 Kasım Salı:
18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)
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