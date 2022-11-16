Dünya Kupası'na katılacak 32 takım, 26'şar kişilik nihai kadrolarını belirledi. Kupada milli takımların kadrolarında yer alan toplam 831 futbolcunun 163'ü İngiltere liglerinde oynarken, İspanya ligleri 86 futbolcuyla ikinci, Almanya ise 81 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı.

FIFA'ya 25 kişilik kadro bildiren tek ülke İran oldu.

250 kulüpten futbolcu

Dünya Kupası'nda toplam 250 kulüpten futbolcu yer alırken, bu alanda yine İngiltere başı çekti.

Katar'da, İngiltere liglerindeki 35 kulüpte forma giyen futbolcular sahaya çıkacak. Fransa ise 21 kulüple ikinci sırada yer buldu.

Bayern Münih'ten 17 futbolcu

Dünya Kupası'na en çok futbolcu veren kulüp, Almanya Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayern Münih oldu.

Bundesliga'da 10 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Bavyera ekibinde forma giyen 17 futbolcu, Katar'da milli takımlarıyla başarı arayacak.

İngiltere'den Manchester City, İspanya'dan da Barcelona, Katar'a 16 futbolcu gönderdi.

İtalya'nın ligleri var, kendisi yok

Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan ancak 2022 Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde bilet alamayan İtalya, turnuvaya katılamayan ülkeler arasında Katar'a en çok futbolcu gönderen lig oldu.

İtalya liglerinde forma giyen 70 futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla boy gösterecek.

Bu kategoride Türkiye ise Katar'a gönderdiği 19 futbolcuyla ikinci sırada yer aldı.

Katar ve Suudi Arabistan, tam kadro yerli

22. kez düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile C Grubu'nda bulunan Suudi Arabistan, tamamen kendi ülkesinin liginde forma giyen futbolcularla organizasyona katılacak.

Premier Lig ağırlıklı İngiltere'nin kadrosunda teknik direktör Gareth Southgate'in başka bir ülkeden davet ettiği tek futbolcu, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham oldu.

Senegal Milli Takımı'nın kadrosundaki 26 futbolcunun ise tamamı başka ülkelerin liglerinde kariyerini sürdürüyor.

Arjantin'in kadrosundaki River Plate'in 36 yaşındaki kalecisi Franco Armani ile Sırbistan'ın kadrosundaki 21 yaşındaki savunma oyuncusu Strahinja Erakovic, milli takımlarına yerel ligden çağrılan tek futbolcu olarak göze çarptı.

En yaşlı İran, en genç Gana

2022 Dünya Kupası'nda en yaşlı kadroya sahip takım İran olurken, Gana ise en genç takım unvanını aldı.

İran'ın 28,9 yaş ortalamasıyla başı çektiği turnuvada, Gana ise 24,7 yaş ortalamasına sahip.

Dünya Kupası'na katılan 32 takımın yaş ortalaması ise 26,9.