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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım'ın bulunduğu C Grubu'ndaki diğer maçlarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kalırken Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti

02.09.2021 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Vodafone Park'ta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Milli takımın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı atarken, konuk takımın golleri 40. dakikada Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Letonya ise sahasında Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

D Grubu'nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Lüksemburg-Azerbaycan: 2-1

Portekiz-İrlanda: 2-1

- D Grubu:

Kazakistan-Ukrayna: 2-2

Fransa-Bosna Hersek: 1-1

- F Grubu

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-İsrail: 0-4

- G Grubu:

Norveç-Hollanda: 1-1

Türkiye-Karadağ: 2-2

Letonya-Cebelitarık: 3-1

- H Grubu

Slovenya-Slovakya: 1-1

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Malta-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

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