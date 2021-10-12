2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, deplasmanda Libya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Burkina Faso-Cibuti: 2-0

D Grubu:

Mozambik-Kamerun: 0-1

Fildişi Sahili-Malavi: 2-1

F Grubu:

Gabon-Angola: 2-0

Libya-Mısır: 0-3