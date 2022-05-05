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2022 EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir, EYT yasası kimleri kapsıyor?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne demek, kimleri kapsıyor?

EYT son gelişmeleri, yaş koşulu sebebiyle emeklilik için gün bekleyen vatandaşın gündeminde yer alıyor. 900 bin kişi Emeklilikte Yaşa Takılan emekli adayı olarak EYT yasası son durumunu yakından takip ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT yasası son durum hakkında açıklama yaptı. İşte, Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması ve 6 adımlı yol haritası...

05.05.2022 - 23:45 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • EYT yasası ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.  "2022 EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yaş şartı sebebiyle emekli olamayan ancak sigorta primini yatıran yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alan EYT yasası düzenlemesiyle ilgili 6 adımlı yol haritası çizildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili önemli açıklamalarını sizler için derledik. İşte, detaylar...

  • EYT SON DURUM AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklamasında, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak, EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

    Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş. Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

    Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.

    Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var.  Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım." şeklinde konuştu.

  • EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası;

    1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak. 

  • EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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