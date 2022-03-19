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2022 EKYS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? EKYS sınav giriş belgeleri

2022 EKYS sınavı için artık heyecan dorukta. 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek zorlu sınav öncesi adaylar; EKYS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de EKYS sınav giriş belgeleri...

19.03.2022 - 20:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen sınav, 20 Mart 2022 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

    EKYS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?

    EKYS, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

     

     

     

  • EKYS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 2022!

    Adaylar, sınav salonuna, Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. 

  • Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. 

  • Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

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