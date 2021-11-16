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2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası nerede oynanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri gün itibariyle sona eriyor. Büyük bir merakla beklenen turnuva öncesi katılacak takımlar da artık belli olmak üzere. Peki şimdiden futbolseverlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

16.11.2021 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası nerede oynanacak?

Futbolda dünyanın gözü artık Dünya Kupası’nda. FIFA, Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez kış aylarında gerçekleştirilecek olan turnuva, 22 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı Katar Al Khor’daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı’nda yapılacak. Günlük dört karşılaşmanın olacağı turnuvanın grup aşamasıysa 12 gün sürecek.

Ara vermeden geçilecek son 16 turu, 3 ve 6 Aralık’ta düzenlenecek. 9-10 Aralık tarihinde çeyrek, 13-14 Aralık tarihinde de yarı final maçları oynanacak.

17 Aralık'ta Khalifa U.A Stadyumu’nda 3.lük karşılaşması yapılacak. 18 Aralık tarihindeyse, Lusail’deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı’nda gerçekleştirilecek olan maçta kupa sahibini bulacak.

2022 Dünya Kupası 28 gün devam edecek olan turnuva, Avrupa futbol takvimini daha az etkileyecek.

Dünya Kupası, 2022’de son defa 32 takımla oynanacak. 2026 yılında ise turnuvadaki takım sayısı 48'e çıkacak.

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