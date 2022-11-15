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FIFA Dünya Kupası'nda servet dağıtacak: 2022 Dünya Kupası'nda dağıtılacak toplam para ödülü belli oldu! - Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası'nda dağıtılacak toplam para ödülü belli oldu!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'nın elde edeceği gelir belli olurken, ülke federasyonlarına dağıtılacak para ise dudak uçuklattı.

Giriş: 15.11.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken, FIFA'nın dev turnuvada ülke federasyonlarına dağıtacağı para miktarı da belli oldu.

  • Futbolun patronu FIFA, Dünya Kupası'nda organizasyonda 4 milyar 666 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 86 milyar 822 milyon 528 bin TL) gelir elde etmeyi planlıyor.

  • Televizyon yayın hakları, bu gelirlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. FIFA'nın TV yayın haklarından elde edeceği gelirin 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL) olduğu öğrenildi. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor. 

  • Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon doları (25 milyar 362 milyon TL) buluyor. FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL) civarında.

  • AYAKBASTI PARASI 1.5 MİLYON DOLAR

    FIFA, 2022 Dünya Kupası'na katılacak 32 takıma ise ayakbastı parası olarak 1 milyon 500 bin dolar ödeyecek. Toplamda dağıtılacak ödül böylece 440 milyon doları bulacak. 

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