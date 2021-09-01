2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın müthiş bir başlangıç yaparak ilk 4 maçında 8 puan topladığı grubun görünümünü derledik...

G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 8 puan

2- Hollanda / 7 puan

3- Karadağ / 7 puan

4- Norveç / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye