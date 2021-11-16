2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın son maçı öncesinde 9 maç sonucunda gruptaki konumunu ve topladığı puanları sizler için derledik...

2022 Dünya Kupası G Grubu canlı puan durumu

1- Hollanda / 20 puan

2- Türkiye / 18 puan

3- Norveç / 18 puan

4- Karadağ / 12 puan

5- Letonya / 6 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye/ 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık/ 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye