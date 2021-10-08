2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın müthiş bir başlangıç yaparak ilk 6 maçında 11 puan topladığı grubun görünümünü derledik...

G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye