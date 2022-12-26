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2022'de kimler kimlerle aşk yaşadı?

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... 2022'de ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen ünlüler kadar sürpriz aşk haberleri de magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 2022'nin sürpriz aşkları...

Giriş: 26.12.2022 - 07:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR

    İRANLI SEVGİLİ 

    Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile şubatta yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Dadgar, nisan ayında "Yeni yılın ilk saatlerinde evlilik teklifi aldım" açıklamasında bulundu.

  • HANDE DOĞANDEMİR - ONUR TUNA

    BİRKAÇ HAFTALIK AŞK

    Hande Doğan Demir ile Onur Tuna'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ocak ayında birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan ikili, birbirlerinin fotoğraflarına kalp attı. Ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmedi ve birkaç hafta sonra ayrıldı. 

  • İREM DERİCİ - CEM BELEVİ

    İHANATE UĞRADIĞINI AÇIKLADI

    İrem Derici ile Cem Belevi, ocak ayında aşk yaşamaya başladı. O dönem bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, birlikteliklerini sonlandırıp mart ayında yeniden bir araya gelmişti. Ancak Derici, daha sonra Belevi tarafından ihanete uğradığını iddia ederek ilişkisine noktayı koydu. 

  • CEM YILMAZ - RÜYA DEMİRBULUT

    AYNI YIL İÇİNDE İK AŞK 

    Cem Yılmaz, mart ayında Rüya Demirbulut ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ancak Yılmaz'ın birlikteliği kısa sürdü ve ikili, mayıs ayında yollarını ayırdı.

  • BESTEMSU ÖZDEMİR - SERKAN MEHMET DURDU

    EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYOR

    Bestemsu Özdemir'in martta Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Durdu ile mutlu birlikteliği süren Özdemir, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi beklediğini söyledi.

  • HANDE ERÇEL - KAAN YILDIRIM 

    BİRKAÇ AY SONRA AYRILDILAR

    Hande Erçel, meslektaşı Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra bir dönem rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ile martta yeni bir aşka yelken açtı. Ancak ikili, birkaç ay sonra birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. 

  • YASEMİN KAY ALLEN - TOLGA GÜLEÇ 

    BU DÜNYANIN ROMANTİKLERE GÖRE OLMADIĞINI SÖYLEDİ 

    Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç, nisan ayında sürpriz bir şekilde aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilan etti. Ancak ikili, ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırdı.

    Yasemin Kaay Allen, Tolga Güleç ile biten ilişkisi hakkında "Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası" dedi.

  • ONUR TUNA - YASEMİN YAZICI

    HANDE'DEN AYRILIP YASEMİN İLE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI 

    Onur Tuna, Hande Doğandemir ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü oyuncu Yasemin Yazıcı'ya kaptırdı. Haziran ayında tatil yapmak için Filipinlere giden çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medyadan yayımladı.

  • ADELE - RICH PAUL 

    AŞKLARI YEMEKTE DEŞİFRE OLDU

    Simon Konecki ile boşanmasından kısa bir süre sonra ABD'li spor menajeri Rich Paul ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin birlikteliği temmuzda bir restoranda yemek yerken belgelendi.

  • İSMAİL HACIOĞLU - ASLIHAN GÜRBÜZ

    ALAÇATI'DA YAKALANDILAR

    Uzun süredir haklarında çıkan dedikodulara sessiz kalan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisi temmuzda Alaçatı'da belgelendi. Çift, ardından birlikteliklerini sosyal medyaya taşıdı.

  • CEM YILMAZ - SEDA AKMAN

    UZUN SÜRE GÖRÜNTÜLENEMEDİLER

    Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, eylülde  Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

  • KAAN YILDIRIM - PINAR DENİZ

    EYLÜLDE AŞK BAŞKADIR

    Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile ilişkisinin sona ermesinden sonra eylülde gönlünü  meslektaşı Pınar Deniz'e kaptırdı.   

  • MURAT DALKILIÇ - ÇAĞLA BOZ

    BİR EYLÜL AŞKI DAHA 

    Sitare Akbaş ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Murat Boz, gönlünü Çağla Boz'a kaptırdı. İkili, eylülde bir mekândan çıkarken görüntülendi.

  • BILLIE ELLISH - JESSE RUTHERFORD

    MESLEKTAŞLARIN AŞKLARI 

    ABD'li şarkıcı Billie Ellish, 'The Neighbourhood' grubunun solisti Jesse Rutherford, ekimde aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

  • ÖZGÜ KAYA - EREN ÖREN

    YILIN SON AŞKI 

    Özgü Kaya'nın yıl son haftalarında rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. 

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