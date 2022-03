'2022'de hedef 4 milyar dolar ihracat'

AA

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılına 4 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektörü ileriye taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sektörden 25 üretici firma Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Fas’ta düzenlenen etkinlikte 60’ın üzerinde alıcı firma ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, firmalar arası bağları kuvvetlendirmeyi amaçladıkları bu etkinlik ile hem Türk sanayisini yurt dışında tanıttıklarını hem de kendilerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Sektörün Fas’taki pazar payını değinen Özger, şunları kaydetti:

“Fas’ın yaklaşık 260 milyon dolar ithalatı mevcut. Bunun yüzde 46’lık payını Çin domine ediyor. Türkiye olarak ise yüzde 17 ile pazar payında ikinci sıradayız. Metal mutfak eşyalarında yüzde 50, elektrikli ürünlerde yüzde 19, plastik ürünlerde ise yüzde 18 oranında bir ihracatımız var. Türk ürünleri Fas pazarında gerçekten iyi bir paya sahip.

Örneğin Türkiye plastik ev ve mutfak eşyaları kategorisinde yüzde 45 ile pazar lideri. Metal mutfak eşyalarında yüzde 30 ile ikinci sıradayız. En zayıf olduğumuz cam ve seramik gruplarında dahi pazarda üçüncü sıradayız. İhracatımızda Kuzey Afrika bölgesi üçüncü sırada yer alıyor. EVSİD olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizde her zaman en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Buraya gelen satın almacılarla 360 derece bir iletişim halindeyiz.”

Gelecek dönemlerde Türkiye’de yapacakları uluslararası etkinliklere davet etmek için de Fas’taki firmaları araştırıp potansiyellerini incelediklerini aktaran Özger, “Örneğin 1 ve 4 Haziran arasında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Invitation Only etkinliğimize yaklaşık 80 Türk firma katılacak. Hedefimiz ise 70 ülkeden yaklaşık 130-140 yabancı alıcıyı bu firmalarla buluşturmak. Ayrıca Fas’ta çok büyük market zincirleri mevcut. Buralarda hem gıdanın hem de bizim ürünlerimizin satıldığı market zincirleri var. Aynı zamanda toptancıların yoğun olduğu bizim eski Tahtakale gibi pazarlar var. Fas halkı Türk ürünlerini ve Türkiye’yi iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

"2022 HEDEFİMİZ İSE 4 MİLYAR DOLAR"

Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracat rakamlarına değinerek, "2021 yılını 3,4 milyar dolar ihracat yaparak kapattık ve çok ciddi bir büyüme gösterdik. Ocak ayında ise yüzde 11 artış kaydettik. 2022 hedefimiz ise 4 milyar dolar ihracat. Bu da yaklaşık yüzde 20 büyümeye tekabül ediyor. Bu potansiyele sahibiz ancak şu an ham madde sıkıntıları bulunuyor. Yaklaşık 10 gündür Nikel borsası kapalı, çelik üretimi durdu. Çelik üretimi yapan firmalar fiyat veremiyor. Burada ne tarz sorunlar yaşayacağız kimse ön göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Talha Özger, şunları kaydetti:

"Emtia fiyatlarının artışı da bizi çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Kilogram başı ihracat değerimiz şu anda 3,6 seviyelerinde. 2021 yılının başlarında hedefimiz 4 dolardı. Ancak kilogram başına ihracat değerini yükseltmek o kadar kolay olmuyor. Müşteriyi kaybetme korkusundan dolayı firmalarımız temkinli davranıyor. Sattığımız ürünler ham madde değil bitmiş ürünler. Kutuya, ambalaja girmiş ürünü müşterinin deposuna indiriyoruz. Bu tarz ürünlerde aniden zam geldiğinde olmuyor.

Markalaşma tek bir firmayla değil komple ülke olarak benimsememiz gereken bir ideoloji. Made in Italy duyduğunda insan İtalyan şıklığını, tasarımını düşünüyor. İtalyan yemeği olduğu zaman her yerden her insan gözü kapalı yemeğini yiyebiliyor. Bizler de Made in Türkiye’yi markalaştırmalıyız. Kalbe giden yol boğazdan geçermiş derler ya ilk olarak gastronomi sektöründe başlayıp markamızı daha farklı yerlere getirebiliriz.”

EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar ise uzun bir aradan sonra tekrar B2B görüşmelere başladıklarını aktararak, EVSİD Connect ve EVSİD Invitation Only adlı 2 farklı proje yönettiklerini bildirdi.

Fas'a salgın dönemine kadar geleneksel olarak her yıl seyahat düzenlediklerini, bu defa rekor bir katılım ile 25 firmayı etkinliğe taşıdıklarını belirten Baycar, "Bu etkinlikten sonra Invitation Only Europe ve İstanbul arka arkaya gelecek. Daha sonra Latin Amerika’ya gideceğiz. Polonya, Avustralya ve Kanada bu yıl içerisinde gideceğimiz ülkeler arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

