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2021 altın açısından dalgalı bir yıl oldu. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlikler zaman zaman altın fiyatlarını desteklese de başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere para politikalarında artan enflasyona bağlı olarak sıkılaşma mesajlarının verilmesi düşüşlere yol açtı.

2021 başında altının ons fiyatı 1.885 dolardı. Altın seneye hızlı bir giriş yapıp 4 Ocak'ta 1.950 doları gördü. Ancak bu seviyeden sonra yönünü aşağı çevirdi. Mart ayında 1.700 doların altına geriledi. Yaz aylarına doğru küresel enflasyon endişeleri artınca haziranda ons fiyatı yeniden 1.900 doları gördü ancak bu seviyede çok tutunamadı.

Büyük ekonomilerde açıklanan yüksek enflasyon verileri, buna karşılık merkez bankaları tarafından atılan adımlar ve yapılan açıklamalar altın fiyatlarında yılın geri kalanında sürekli dalgalanmalara yol açtı.

Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 1.801 dolardan işlem görüyor. Yani altın yıl genelinde yüzde 4.4 değer kaybetti. Tabii yurtiçinde dolar/TL'deki yüzde 70'i aşan yükseliş sebebiyle yüzde 67 yükseldi.

3 FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Peki 2022 yılında altın yatırımcısını ne bekliyor? 2022'de piyasalar Fed'den ortalama 3 faiz artırımı bekliyor. Dolayısıyla bu beklenti altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentiler sebebiyle birçok banka analisti altında düşüş olabileceğine dair raporlar yayımladı. Buna karşılık faiz artırımlarına rağmen, faizin enflasyonun altında kalacağını bu sebeple de önemli bir düşüş yaşanmayacağını düşünenler de var.

JP Morgan, 2022’de altın için ons başına 1.630 dolar ve gümüş için 20.48 dolarlık ortalama fiyat öngördü. Değerli metallerde düşüş baskısı olduğunu bildirdi. Bankanın son raporunda, “Uzun vadeli ABD nominal getirilerinde daha yüksek bir yeniden değerlendirme sürecinin orta vadede altın üzerinde ağırlık oluşturmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İsviçreli yatırım bankası UBS tarafından yayımlanan raporda da 2022 ortası için altın fiyatı tahminini 1600 dolar olarak açıkladı.

'DESTEĞİN KAYBOLMASI MÜMKÜN'

Avustralya Bankası ANZ'nin analistleri de altının ons fiyatının sene sonunda 1.600 dolara düşmesini beklediğini bildirdi. Yayımlanan raporda yılın ilk yarısında altının destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ancak Fed'in faiz artırımlarına başlamasıyla aşağı yönlü baskıya maruz kalacağı belirtildi. Raporda "Geniş para politikasının sonuna yaklaşılırken 2022'de değerli metaller için desteğin kaybolması mümkün. Neredeyse 1 yıldır süren Fed ve yüksek enflasyon etrafındaki tartışmalara rağmen negatif faizler altının düşmesini engellemişti" ifadeleri yer aldı.

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tariq ise düşüşün 2022'de değil 2023'te başlamasını beklediklerini açıkladı. Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

'FAİZ ENFLASYON ALTINDA KALMAYA DEVAM EDECEK'

2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tariq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti. Tariq Fed'den 3 faiz artırımı beklemelerine rağmen, faizin enflasyon altında kalmaya devam edeceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti. 2023 ons fiyatı tahminlerini ise 1.600 dolar olarak açıkladı.

ABN Amro 2022 için ortalama altın fiyatı beklentisini 1500 dolar olarak açıklarken Scoatiabank ise ortalama fiyatın 1.850 dolar olmasını bekliyor.

2022 yılında altın için farklı seviyede tahminler yer alsa da yatırımcının gözünün yıl boyunca Fed'de olacağını söylemek şimdiden mümkün.