2022'de 23 milyon bilet sattı

HABERTURK.COM

Global pandeminin etkisi altında geçen 2021’i farklı alanlardaki etkinlikler için toplamda 6 milyon bilet satışı gerçekleştirerek kapatan Biletinial, 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaştığını açıkladı.

Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde eden şirket, 2022’de aylık 7,5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı.

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Geçmiş yıllarda yaşanan pandeminin sektörümüzdeki etkisini hep birlikte aştık. Bunun sonucunda da kültür, sanat üreticilerini izleyiciler ile tekrar buluştuğunu gördük. Bu her iki durum da bizim için büyük mutluluk ve gurur sebebi" dedi.

2023'te kültür-sanat alanındaki çalışmaları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Uslu, "Türkiye’nin kültür haritasının çıkarılmasını Biletinial’ın misyonunun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sahip olduğumuz bilgi birikimi ile bu alanda yapılacak yatırımlara destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO