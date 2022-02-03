2022 bursluluk sınavı ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın bu yıl ne zaman olacağı şimdiden merak konusuydu. Söz konusu durumla ilgili MEB, önemli bir açıklama yayınladı 2022 İOKBS tarihi belli oldu. Peki 2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?