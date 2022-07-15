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İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın D Grubu mücadelesinde İtalya ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İzlanda'nın golünü Karolina Lea Vilhjalmsdottir, İtalya'nın golünü ise Valentina Bergamaschi attı.

Grubun diğer mücadelesinde Fransa, Belçika'yı Kadidiatou Diani ve Griedge Mbock Bathy'nin golleriyle 2-1 yendi. Belçika'nın golünü Janice Cayman kaydetti.

D Grubu'nda ikide iki yapan ve 6 puana ulaşan Fransa, lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta İzlanda 2, Belçika ve İtalya birer puanla sıralandı.