Uzun bir pandemi dönemi sonrası yüz yüze eğitime geçen öğrenciler, ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. MEB, eğitim dönemi tarihlerini içeren bir takvim yayınladı. Peki, 2022 ara tatil ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...