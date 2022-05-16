AÖF Bahar dönemi final sınavı ile ilgili son durum merak ediliyor. Yaz okulu öncesinde dönemin son sınavı olan final sınavı araştırmaları, vize sınavlarının açıklanmasıyla birlikte artış gösterdi. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? İşte, detaylar...