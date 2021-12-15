Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 sınav takvimini paylaştı, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri adaylarla paylaşıldı. İşte linsans üstü eğitim hedefleyenlerin merak ettiği 2022 ALES tarihleri

2022 ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/1

SINAV TARİHİ: 17.04.2022

BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/2

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/3

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022