AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, sınav giriş belgeleri için bekleyişe geçmişti.
Sınav giriş belgeleri öğrenci otomasyonu sayfanızdan erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan adaylar AÖF sınav yerlerini sorgulayabilirler.
AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde öğrencilerin sınav günü yanında bulundurabilecekleri eşyalar, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer almaktadır.