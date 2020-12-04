2021’de asgari ücret ne olacak?

HABERTURK.COM

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısını bugün yaptı. Peki 2021 yılında asgari ücret ne olur? Pandemi asgari ücreti nasıl etkiler?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, 2021 yılı asgari ücret ile ilgili gelişmeleri anlattı: