ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."