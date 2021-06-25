2021 YKS-TYT Baraj puanı kaç sorusunun cevbaı merak ediliyor. Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca aday 2021 YKS ile ilgili son dakika gelişmeler neler merak ediyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

2021 YKS BARAJ PUANI

TYT baraj puanı tercih aşamasında kritik bir öneme sahip olacak. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekecek.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak önemli husus olacak.