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2021 YKS tercihlerinde son gün ne zaman? SON GÜN... ÖSYM Üniversite tercihi nasıl yapılır?

2021 YKS Üniversite tercihleri için bugün son gün. ÖSYM'nin AİS ekranından üniversite tercihi yapacak öğrenciler ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki ÖSYM Üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu

20.08.2021 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
2021 YKS tercihlerinde son gün ne zaman? SON GÜN... ÖSYM Üniversite tercihi nasıl yapılır?

Binlerce öğrenci 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Üniversite tercih sonuçları yine AİS üzerinden öğrenilebilecek. İşte YKS tercih kılavuzu...

YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.

2021'DE BARAJ PUANLARI DÜŞÜRÜLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere müjdeyi Twitter hesabından verdi.

YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını anlatan Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

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2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu
2021 Üniversite tercih kılavuzu

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