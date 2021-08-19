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2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM duyurdu! YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihleri Ağustos ayının 5'inde başladı. YKS puanlarını öğrenen öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu aracılığıyla tercih listelerini hazırlıyor. Üniversite adayları "2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusunu araştırıyor. ÖSYM duyurdu! YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı

19.08.2021 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM duyurdu! YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı

ÖSYM tercih kılavuzu 2021 öğrenciler tarafından en sık ziyaret edilen bilgiler arasında. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı'ndan açıklama geldi.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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